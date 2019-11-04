ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الإثنين إلى 4 متظاهرين في بغداد

بغداد (العراق) / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر طبي في وزارة الصحة العراقية بمقتل 4 متظاهرين، الإثنين، برصاص قوات الأمن في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للأناضول، رافضا ذكر اسمه لأنه غير مخول له التصريح للإعلام، إن "مستشفيات بغداد سجلت مقتل 4 متظاهرين متأثرين بإصابات الرصاص المطاطي التي أطلقتها قوات الأمن".

ووقع القتلى عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لإبعاد المتظاهرين عن جسر الأحرار وسط بغداد، وفق ما أفاد مراسل الخليج 365.

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وكان المتظاهرون كانوا يحاولون إغلاق الجسر ضمن مساعيهم الرامية إلى فرض العصيان المدني لممارسة ضغوط متزايدة على الحكومة لتقديم استقالتها.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلا على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.

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