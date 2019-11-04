لليوم الثاني على التوالي.. متظاهرون يحاصرون قنصلية إيران بكربلاء

العراق/عامر الحساني/الخليج 365

قال شهود عيان إن العشرات من المتظاهرين العراقيين الغاضبين يحاصرون القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء (جنوب) لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف الشهود للأناضول، أن عدداً من المتظاهرين تسلقوا السور الخارجي للقنصلية، ورفعوا عليه العلم العراقي.

وأشار الشهود إلى أن قوات الأمن بدأت بالتجمع في المكان، وهو ما قد تكون بداية مواجهات بين الطرفين على غرار الليلة الماضية.

Advertisements

وقتل 3 متظاهرين الأحد عندما فتحت قوات الأمن النار لفض احتجاج مماثل في محيط القنصلية، وفق مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مرتبطة بالبرلمان).

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية، غير أن وزارة الخارجية أدانت اليوم، اعتداء متظاهرين على القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وأكدت في بيان، أن "أمن البعثات والقنصليات خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأنَّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات لمنع أيِّ إخلال بأمن البعثات".

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.