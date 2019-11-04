مقتل طفل إثر سقوط قذيفة أطلقتها قوات حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء الإثنين، مقتل طفل وإصابة مواطن آخر، جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.
وقالت قوات حكومة الوفاق، في بيان صحفي نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب": "الطفل محمد نقاصه، قتل وأصيب مواطن آخر إثر سقوط القذيفة في منطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس".
وأشارت إلى أن القذيفة تسببت بأضرار مادية لحقت عددا من السيارات المدنية.
ولم يصدر عن قوات حفتر أي تعقيب حول بيان قوات حكومة الوفاق.
ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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