حماس تحذر إسرائيل من استمرار حصارها لقطاع غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار اليوم الاثنين من خطورة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وقال السنوار خلال لقاء محلي في غزة إن "قضية حل مشكلة غزة الإنسانية يجب أن تكون الأولى على جدول أعمال قادة إسرائيل لأننا لن نصبر أكثر من ذلك وبلغ السيل الزبى".

وأضاف مخاطبا المسؤولين الإسرائيليين " تجهزوا لشيء كثير، لأننا لن نقبل استمرار هذه الحالة، ولن نقبل ببقاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ولن نصبر أكثر من ذلك".

وأشار السنوار بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة، أن الأزمة الإنسانية "ضربت كافة مناحي الحياة بسبب الحصار والعقوبات المفروضة عليه، واتخذنا قراراً أنه إذا استمرت ستنفجر الأوضاع في وجه المحاصرين".

وذكر السنوار أن حماس سبق أن هددت عبر وسطاء بإطلاق قذائف صاروخية على تل أبيب على مدار ستة شهور كاملة "إن استمر تضييق الخناق على قطاع غزة".

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وتوعد السنوار بأن "لدينا قوة عسكرية في قطاع غزة يُعتد بها ويحسب العدو لها كل حساب، كما لدينا مئات الكيلومترات من الأنفاق وآلاف الكمائن ومضادات الدروع والقذائف الصاروخية المصنعة محليا".

وتابع السنوار قائلا: "لدينا في قطاع غزة 70 ألف شابا يحملون السلاح في أجنحة العمل المقاوم والأجهزة الأمنية".

يشار إلى أن اسرائيل تفرض حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة منذ عام 2007 .