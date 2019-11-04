شاهد.. ما سبب وجود هذه النقطة السوداء على هواتفكم؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من المؤكد أن الجميع تساءل عن سبب وجود هذه النقطة السوداء بين الكاميرا والفلاش، ومن الممكن أن بعضكم اعتقد أنها تخص زر إعادة التشغيل ولكن للأسف.. اعتقادكم خاطئ.



فهذه النقطة هي ميكريفون صغير يمنع الضوضاء من حولكم ليصل صوتكم بوضوح تام للجهة المقابلة.

ويوجد في الهاتف ثلاثة ميكريفونات موزعة كما في الصورة.

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