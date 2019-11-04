أسباب تعرضك للإصابة بالخرف والزهايمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حدد استشاري طب الأعصاب، وأخصائي السكتة الدماغية في مستشفى راشد، التابع لهيئة الصحة في دبي الدكتور سهيل الركن 5 أسباب رئيسية للإصابة بالخرف والزهايمر، مشدداً على ضرورة الابتعاد عنها كلياً.



وأوضح الركن وفقا لـ " الإمارات اليوم " أن ممارسة الرياضات العنيفة، التي قد تصيب الرأس بارتجاجات وضربات متعددة، أحد أهم أسباب الإصابة بهذا المرض في عمر مبكر".

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وتابع " يتمثل السبب الثاني عدم التحكم في ارتفاع ضغط الدم، والحفاظ عليه عند الدرجة الآمنة باستمرار.

ويأتي السبب الثالث في زيادة الوزن والسمنة المفرطة، التي بدورها تؤثر على وظائف الجسم وتجعله عرضه للوقوع ضحية للخرف والزهايمر.

وذكر الركن أن السبب الرابع للإصابة بالمرض هو الإفراض في شرب الكحول والإدمان عليه، والذي يؤدي بدوره إلى فقدان الجسم إلى فيتامينات مهمة.

وأضاف يتمثل السبب الخامس في نقص الفيتامينات من الجسم، خصوصاً فيتامينات " B12-B1-B6" .