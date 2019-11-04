دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تيك توك سيسمح بمشاركة مقاطع الفيديو من التطبيقات الأخرى

سيكون بمقدور المستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها وتحريرها من تطبيقات ومنصات مختلفة على تطبيق تيك توك.

تعمل شركة ByteDance على تحفيز المستخدمين أكثر وأكثر على مشاركة الفيديوهات واستخدام منصة تيك توك بشكل أكبر، فحتى مع سهولة صناعة الفيديو ومشاركة المقاطع من التطبيق نفسه لملايين المستخدمين، قررت الشركة إتاحة الفرصة لمشاركة مقاطع الفيديو من التطبيقات الأخرى على حساباتهم بتيك توك أيضًا.

تضم منصة مشاركة الفيديو أكثر من 800 مليون مستخدم منهم ما يقارب 500 مليون مستخدم يستخدمون النسخة الصينية.

وهو ما يقدم فرصة لمستخدمي التطبيقات الأخرى مشاركة محتو أكثر تنوعًا واحترافية، كما أنها ستكون فرصة لمطوري التطبيقات لإظهار ما تمتلكه تطبيقاتهم من أدوات مميزة لصناعة المحتوى في حال سمحوا بمشاركة مقاطع الفيديو مباشرة على تطبيق تيك توك.

على كلٍ، تعتبر هذه الخطوة مميزة في طريق توفير المنصة محتوى أكثر شمولية واحترافية جنبًا إلى جنب مع المحتوى التقليدي.

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يُشار أن المنصة تعرضت لهجوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتخضع الآن للتحقيق من الولايات المتحدة لانتهاك الأمن القومي.

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المصدر:

Engadget

التدوينة تيك توك سيسمح بمشاركة مقاطع الفيديو من التطبيقات الأخرى ظهرت أولاً على عالم التقنية.