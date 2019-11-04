دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيس بوك تكشف عن تغيير في شعارها ووضعه في جميع تطبيقاتها

© Tech World قدمت بواسطة Instgram

قررت شركة فيس بوك بعد سنوات كثيرة تغيير لون وطريقة كتابة شعارها الأساسي في تعديل تجريه على علامتها التجارية.

بعد أن تعودنا على اللون الأزرق طوال 15 سنة منذ إطلاق فيس بوك لتطبيقها الرئيسي والشبكة الأم، قررت الشركة إضفاء بعض التغييرات الطفيفة على علامتها التجارية وشعارها بعد أن أصبحت تمتلك العديد من التطبيقات، المنصات، والمنتجات الأخرى التي جعلتها من أكبر شركات التقنية في العالم.

وسيصبح شعار الشركة الجديد بحروف كبيرة بشكل كامل بهذه الطريقة “FACEBOOK”، بعد أن كان يأتي بحروف صغيرة باستثناء الحرف الأول.

كما أنه سيضيف تغييرات بالألوان دون الاقتصار على اللون الأزرق كلون وحيد في شعار الشركة منذ تدشينها قبل 15 سنة.

وبما أن فيس بوك تمتلك عدة تطبيقات ومنصات، فإن شعار فيس بوك الأساسي سيتواجد فيها جميعًا مع التغيير الجديد في العلامة التجارية، وفي نفس الوقت سيظهر لون الشعار بما يتناسب مع لون التطبيق أو المنصة الأساسية التي تمتلكها الشركة؛ فمثلًا سيظهر بلون متدرج مع إنستجرام وأخضر على واتساب وأزرق على الشبكة الرئيسية وهكذا.

وتمتلك الشركة علامات تجارية تحت ذراعها ستستخدم الشعار الرئيسي تتمثل في فيس بوك، ماسنجر، إنستجرام، واتساب، Oculus، كاليبرا، Workplace، Portal.

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وتقول فيس بوك بأن السبب الرئيسي في وضع شعارها ضمن جميع منتجاتها يكُمن في توضيح علامتها والمنتجات المتصلة بها.

كما أن تغيير اللون الرئيسي في كل تطبيق يساعد في بناء تناغم بين التطبيق الذي تملكه وصورة الشعار الموجودة فيه.

يُشار أن التعديلات الجديدة على العلامة التجارية ستظهر خلال الأيام القادمة على جميع المنتجات بما فيهم الموقع الرئيسي للشبكة.

المصدر:

FACEBOOK

التدوينة فيس بوك تكشف عن تغيير في شعارها ووضعه في جميع تطبيقاتها ظهرت أولاً على عالم التقنية.