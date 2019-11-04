دبي - بواسطة محمد فارس يسمح لك تطبيق الرفاهية الرقمية جدولة أو أخذ راحة من وضع التركيز © Tech World قدمت بواسطة

في أحدث إصدار تجريبي لتطبيق الرفاهية الرقمية على أندرويد يحصل على خيار جدولة وضع التركيز تلقائيًا وأكثر.

معظمنا تعرّف على تطبيق الرفاهية الرقمية “Digitial Wellbeing” من جوجل، والذي أصبح متاح بشكل افتراضي في هواتف أندرويد الحديثة، من جانبه إحدى أهم الطرق التي يحاول فيها التطبيق كبح استخدام الهاتف من قبل المستخدم هو وضع التركيز “فوكس مود”، وهو عبارة عن وضع مستهدف ومتقدّم يشبه وضع “عدم الإزعاج”، ومهمته تتمثّل في وقف الانحرافات عن بعض التطبيقات ومنعك من تشغيلها بسهولة.

وحتى الآن، كان وضع التركيز مجرد إعداد يدوي، ولكن مع أحدث إصدار تجريبي للتطبيق، اكتسب خيار جدولة هذا الوضع تلقائيًا أو أخذ قسط من الراحة لإتمام شيء والعودة إليه مرة أخرى.

لذلك الآن وعند الانتقال إلى إعدادات الهاتف ومن ثم الرفاهية الرقمية وصولًا إلى خيار وضع التركيز، سيظهر لك خيار جديد أسفل زر التشغيل والإيقاف، وهو الخيار الخاص بجدولة الوضع، حيث سيُتيح لك اختيار وقت البدء والانتهاء واختيار الأيام التي تنوي فيها تشغيل الوضع.

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وفور دخول وقت التشغيل، ستظهر لك شاشة منبثقة تشرح لك سبب تعطيل التطبيقات المُختارة، مع وجود خيار للتوجّه إلى الإعدادات لتغيير القيد، كما ولن تتلقى أي إشعارات من هذه التطبيقات، حيث سيتم تأجيلها وتجميعها وإرسالها لك بوقت إيقاف تشغيل الوضع.

ولكن إذا كنت لا ترغب الغوص في الإعدادات وتغيير أو إيقاف وضع التركيز، فيمكنك طلب استراحة مؤقتة، تهدف إلى إيقاف تشغيل الوضع مؤقتًا، ويكون هذا الإعداد إما في تطبيق الرفاهية الرقمية أو من خلال الإشعار الدائم لوضع التركيز، على أن يمنحك ذلك 5 أو 15 أو 30 دقيقة للراحة والقيام بالمطلوب ومن ثم العودة للعمل والتركيز.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا، يُعدّ خيار جدولة وضع التركيز وفواصله “أخذ استراحة”، كجزء من أحدث إصدار تجريبي لتطبيق الرفاهية الرقمية، والذي يتوفّر للتحميل إما من على متجر جوجل بلاي، أو ببساطة عبر التحميل الجانبي APK.

التدوينة يسمح لك تطبيق الرفاهية الرقمية جدولة أو أخذ راحة من وضع التركيز ظهرت أولاً على عالم التقنية.