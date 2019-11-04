- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
لبنان.. حضور بارز للنساء خلال المظاهرات
لبنان.. حضورا بارز للنساء خلال المظاهراتسكاي نيوز عربية
-
التلفزيون العراقي يبث صورا لمقتل أبو بكر البغدادي
التلفزيون العراقي يبث صورا لمقتل أبو بكر البغداديسكاي نيوز عربية
-
قتلى ومفقودون بسبب إعصار هاغيبيس
قتلى ومفقودون بسبب إعصار هاغيبيسسكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
مصري يبني منزله من المخلفات
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
فكل ركن في البيت يحاكي الطبيعة، وكل شئ بالمكان مصنوع من المخلفات، حتى أخشاب الطاولات التي تبدو متآكلة، فقد أخرجت من البحر وأعيد استخدامها.
البيت بأكمله، الذي استغرق العمل به 4 سنوات، بني من المخلفات، حتى جدرانه التي تحميه من البرودة والحرارة، حسبما يقول الحديدي مالك البيت الواقع في منطقة الشيخ زايد القريبة من العاصمة المصرية.
أخبار ذات صلة
ويأمل الحديدي أن يتم التوسع في تنفيذ فكرته، التي تهدف لإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وترشيد استهلاكها بشكل آمن وغير مكلف.
وتحدث الحديدي لـ"سكاي نيوز عربية" قائلا: "لو نفذ المشروع على مستوى أكبر سيوفر كثيرا جدا لأنها مخلفات من دون تمن ونحن فقط سننقلها".
وكشف عن المواد التي استخدمها في بناء بيته، مضيفا: "جربنا أكثر من نوع من المخلفات. بدأنا بعبوات بلاستيك مملوءة بالرمال، واستعملنا قنينات زجاجية وإطارات سيارات وخشب قديم من بيوت أو قصور. المادة الأساسية والجديد هنا في البيت هي الخرسانة".
تصميم غير معتاد بدا عليه البيت، حتى بالنسبة لأصحابه الذين اعتادوا العيش في حي الزمالك الراقي، لكن هذا المكان يستجمون فيه بعيدا عن الازدحام والتلوث في القاهرة.
وتقول هنية زوجة الحديدي: "الحياة هنا مختلفة تماما، هادئة ونستطيع التحدث مع بعضنا البعض بصوت منخفض والجلوس ليلا بدون أي ضوضاء، لذلك هى أشبه بحياة الريف".
كانت هذه تفاصيل خبر مصري يبني بيته بالكامل من المخلفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.