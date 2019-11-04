محلل سياسي: تركيا أكبر داعم لتنظيم "داعش" في سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن تركيا وقطر يدعمان الإرهاب، مشددا على أن العدوان التركي على شمال سوريا لم يحظ بتأييد من أي دولة في العالم سوى قطر، بل كانت هناك إدانة عالمية لهذا العدوان، بما يؤكد أن قطر وتركيا كلاهما مؤيدان للإرهاب، بل إن الإرهاب في ليبيا كان يحظى بتأيد قطر وتركيا.

وأضاف بدر الدين، في مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أنَّ تركيا أكثر دولة استفادة مما يحدث في سوريا، حيث كانت تعمل على تهريب النفط السوري إلى داخل حدودها، لهذا كانت تدعم "داعش" ومقاتليه الذين كانوا يهربون النفط من خلالها وتحصل عليه بأسعار رخصية، بل كانت تقدم الأسلحة والمعونات الاقتصادية والطبية لهذا التنظيم الإرهابي وباتت الملاذ الآمن لتنظيم "داعش" في تركيا.

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وتابع "كل هذا يؤكد أن تركيا متورطة في أعمال الارهاب، لهذا يجب فرض عقوبات دولية قاسية ضد قطر وتركيا لدعمهما الإرهاب وتمويله، وليس في سوريا فقط، ولكن أغلب الدول التي طالها الإرهاب".

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب الذي أصبح يهدد دول العالم ككل، وكذلك سهولة انتقال الإرهابيين عبر الحدود إلى دول أخرى.