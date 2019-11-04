شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل السعودية تحدد فترة العمل الليلى ومزايا وتعويضات العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالمملكة العربية السعودية أشار فيه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة إلى قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة الصادر بشأن تعريف مصطلح "العامل الليلي".

وأوضح التقرير - وفق بيان وزارة القوى العاملة اليوم الاثنين - أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية نظمت فترة العمل الليلي، فضلا عن تحديد مزايا وتعويضات العاملين في هذا الشأن، وحددت ما المقصود من العمل الليلي وهو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، أما ساعات العمل المعتادة فهي تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، وتعتبر هذه الفترة هي الأصل في ساعات العمل.

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وأشار إلى أن القرار الصادر في هذا الشأن عرف مصطلح "العامل الليلي" هو كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية..ويلتزم صاحب العمل تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه، وفي حال عدم مناسبته (صحيًا) للعمل الليلي فيتم نقله إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة.

وقد اشتمل القرار على الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها من فترات العمل الليلي وهم "من يقدم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظًا على صحته، الحامل لفترة 24 أسبوعًا كحد أدنى قبل الوضع - هذه الحالة يُحظر عليها العمل الليلي، ويجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة-، الحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحة الأم أو الطفل"، ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.

كما نص القرار على أن يعوض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلي، توفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلًا عن مزايا بدل النقل الأساسية، بالإضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس الوزن المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة.