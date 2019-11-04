شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد لوزيرة دفاع إفريقيا الوسطى ضرورة تعزيز الشراكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وشدد البرهان، لدى لقائه اليوم الاثنين مع وزيرة الدفاع بإفريقيا الوسطي ماري نويل كويارا، على حرص السودان على رعاية كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى عبر تكامل الأدوار بين البلدين.
وعبر رئيس مجلس السيادة عن تقدير السودان للثقة الكبيرة التي أولتها له إفريقيا الوسطى، للمساهمة في حل المشاكل الأمنية التي تواجهها.
وجدد البرهان موقف السودان الثابت في التعاون والتنسيق مع دول الجوار والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، لتشجيع أطراف الصراع بإفريقيا الوسطي على الالتفاف حول ما تم الاتفاق عليه في فبراير 2019 بالخرطوم.
من جانبه، وصف وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر، في تصريح صحفي، زيارة وزيرة الدفاع بإفريقيا الوسطي للسودان بالتاريخية باعتبارها جاءت بعد التحول السياسي الذي شهده السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد لوزيرة دفاع إفريقيا الوسطى ضرورة تعزيز الشراكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.