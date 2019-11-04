شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسى العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، اليوم الاثنين، مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.