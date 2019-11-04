شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسى العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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