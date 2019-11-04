شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سورى لـ"إكسترا نيوز": الدستور السوري شأن داخلي ولا نقبل رعاية أجنبية لوضعه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الله أحمد، الباحث السورى فى الشؤون السياسية، أن الدستور السوري شأن داخلي ولا نقبل رعاية أجنبية لمناقشة ووضع دستور لسوريا، موضحا أن السوريين لن يجدوا صعوبة كبيرة فى الاتفاق على إعداد الدستور الحالى.
وقال الباحث السورى فى الشؤون السياسية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز : لا نعول كثير على اللجنة الدستورية لإعداد الدستور السورى ولا نعتقد أنها ستصل إلى نتائج محددة فالمعارضة والمستقلين لا يمثلون النظام السورى وبالتالى هناك جهات خارجية هى من تدفعهم إلى هذا الاتجاه.
وتابع الباحث السورى فى الشؤون السياسية: هذه اللجنة الدستورية وهذه الدراما حول الدستور السورى لن تنجح، فلم يكن هناك خلاف على الدستور فى سوريا على الإطلاق فالسوريين قادرين على تعديل بعض مواد الدستور، وأمريكا التى تدعم المعارضة تريد أن تكون هذه اللجنة الدستورية أداة لاختراق الدستور السورى من أجل تحقيق أهداف بعينها، والخلاف الموجود مع اللجنة الدستورية السورية هو خلاف على الجوهر .
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