الاتحاد الأوروبي: الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية

محمد ماجد/ الخليج 365
اعتبر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه: "في تشرين أول 2019، وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف البيان: "موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة واضح ويظل دون تغيير، كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334".
ولفت البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية "وافقت على تصريح بناء لتشييد طريق نفق جديد ، يتجاوز بيت لحم إلى الغرب".
وأوضح أن البناء التدريجي لشبكة طرق منفصلة، تربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية مع بعضها البعض وربطها بشبكة الطرق في إسرائيل مع تجاوز البلدات والتجمعات الفلسطينية، يعزز من تجزئة الضفة الغربية".
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى "إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تمشيا مع التزاماتها كقوة محتلة".
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل دعمه لاستئناف عملية هادفة نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين".
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