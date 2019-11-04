معتقلة أردنية بسجون إسرائيل تنهي إضرابها عن الطعام

أيسر العيس/ الخليج 365

قررت المعتقلة الأردنية في السجون الإسرائيلية، هبة اللبدي، الإثنين، إنهاء إضرابها عن الطعام، بعد الإعلان عن إطلاق سراحها نهاية الأسبوع الحالي.



ونقل نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان مقتضب، عن محاميها رسلان محاجنة، إن "المعتقلة اللبدي أوقفت إضرابها عن الطعام، بحضور نائب السفير الأردني في تل أبيب".



وواصلت اللبدي إضرابها عن الطعام مدة 42 يوما، رفضا لقرار السلطات الإسرائيلية اعتقالها إداريا (دون تهمة).



وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن "إسرائيل تعهدت بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع الجاري".



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وأضاف الصفدي، في بيان، أن قرار تسليم المواطنين الأردنيين جاء "بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية".



واعتقلت إسرائيل، هبة اللبدي (محتجزة منذ 20 أغسطس/آب الماضي)، وعبد الرحمن (محتجز منذ 2 سبتمبر/أيلول الماضي)، بشكل منفصل، بعد عبورهما جسر الملك حسين (يربط الأردن بالضفة الغربية)، دون توضيح أسباب الاعتقال.



ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعت وزارة الخارجية الأردنية، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز اللبدي ومرعي، مطالبة بإطلاق سراحهما.

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