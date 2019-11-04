هولندا تقر بقتلها 74 مدنيا عراقيا في غارتين خلال 2015

لاهاي / الخليج 365

أقرّت هولندا بمقتل 74 مدنيا عراقيا جراء غارتين جويتين نفذتهما 2015 في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد، الإثنين.

وقالت بيليفيلد، إنه بتاريخ 3 يونيو/حزيران 2015، قتل 70 مدنيًا عراقيًا، على الأقل، إثر غارات جوية نفذتها مقاتلات هولندية من طراز "إف 16" ، في قضاء الحويجة على بعد 55 كم جنوب غربي كركوك.

وأضافت أن 4 مدنيين آخرين لقوا مصرعهم في 21 سبتمبر/أيلول 2015، إثر غارة جوية على منزل في مدينة الموصل العراقية، ظنًا أن المنزل تابع لتنظيم "داعش".

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وأعربت الوزيرة الهولندية عن "حزنها البالغ" إزاء مقتل المدنيين، مبينة أن قوات بلادها حصلت على معلومات خاطئة حول أهداف العمليات، إلا أن العمليات كانت "صائبة"، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الهولندية كانت على علم بسقوط مدنيين إثر تلك الغارات، إلا أن وزير الدفاع آنذاك قدّم معلومات خاطئة بهذا الخصوص لمجلس النواب.

وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت دراسة أعدتها قناة "نوس – NOS" (حكومية) وصحيفة " NRC"، عن مصرع 70 مدنيا عراقيا إثر غارات نفذتها مقاتلات "إف 16" هولندية، في يونيو/ حزيران 2015، على قضاء الحويجة، في إطار الحرب على "داعش".

وأشارت الدراسة، إلى تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مقتل المدنيين الـ 70، موضحة أن الغارات أسفرت عن جرح المئات، إلى جانب 23 طفلًا بين قتلى الغارة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.