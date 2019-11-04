رسمياً.. “تين كات” مدرباً لفريق الاتحاد

صحيفة الخليج الالكترونية وقعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع المدرب الهولندي تين كات لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري مع أفضلية التجديد لموسم آخر. وتمت مراسم توقيع العقد مع المدرب بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي. يذكر أن إدارة النادي قدمت عدة عروض لمدربين قبل التوقيع مع تين كات كان آخرهم مدرب الميريا الإسباني بيدرو مانويل. انشر الخبر :

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