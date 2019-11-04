«النقد» : غسل الأموال «جريمة» وهذه أشكالها

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من جميع أشكال غسل الأموال، منبهة الجميع من أن يكونوا عرضة للاستغلال في عمليات غسل الأموال.
وقال المؤسسة في بيان لها، إن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يُعدُّ من قام بها مرتكباً لجريمة غسل الأموال، ومنها “اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع”.
كما حذرت النقد من خطورة إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة.
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