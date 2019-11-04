بالفيديو .. هروب عمالة مخالفة فور رؤيتهم مفتش وزارة العمل بأحد الأسواق

صحيفة الخليج الالكترونية

وثق مقطع فيديو متداول ردة فعل عمالة مخالفة فور رؤيتهم مفتشاً تابعاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية متجهاً نحو المحال التي يديرونها لحسابهم الخاص.

وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة مثبتة في المكان، العمال الذين يقدر عددهم بالعشرات وهم يغلقون المحال على وجه السرعة، ويحاولون الهرب قبل وصول مفتش الوزارة إليهم.

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وذكرت مصادر أن الواقعة حدثت بسوق البطحاء وسط مدينة الرياض، فيما لم يتسنَّ التأكد من إن كان المقطع حديثاً أم قديماً.

وينص نظام مكافحة التستر التجاري على معاقبة من يخالفه بالسجن والغرامة المالية، مع إبعاد الوافدين إلى خارج المملكة.