دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أخيرًا أدوبي تُطلق تطبيقها الفوتوشوب "Photoshop" على آيباد

© Tech World قدمت بواسطة أخيرًا أدوبي تُطلق تطبيقها الفوتوشوب "Photoshop" على آيباد

تطبيق الفوتوشوب الكامل من أدوبي متاح الآن وأخيرًا لحملة أجهزة الآيباد.

في العام الماضي، أعلنت شركة أدوبي وتحديدًا في مؤتمرها Adobe MAX عن نيتها إطلاق تطبيقها العالمي الفوتوشوب “Photoshop” على أجهزة الآيباد، وها هي الآن تُنفّذ وعدها، وأجدر بالإشارة، أنه لحتى الآن ليس هناك إعلان رسمي من قبل أدوبي حول إطلاق التطبيق، حيث من المحتمل أن نراه خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، ومع ذلك فرابط التطبيق متاح الآن على متجر آب ستور.

على أي حال، التطبيق سيكون مجاني للتحميل والاستخدام لمدة 30 يوم، بعد ذلك للاستمرار فيه والعمل عليه ستحتاج إلى اشتراك في Creative Cloud، وطبعًا في حالة لديك اشتراك في تطبيقات أدوبي من على سطح المكتب، فليس هناك حاجة للاشتراك هنا، حيث كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول ببيانات اعتمادك.

وحتى وقتنا هذا، ليس هناك أي توضيح من قبل شركة أدوبي حول تسعيرة الاشتراك، وكل ما نعلمه وحسب صفحة التطبيق من على المتجر، أنه يدعم بالكامل قلم آبل الذكي، والعمل مع ملفات PSD والطبقات والحفظ والاستكمال على السحابة ,,إلخ، فضلًا عن قيام الشركة ببعض التعديلات على بعض وظائف الفوتشوب للعمل مع شاشة اللمس، وخاصةً التحديد السريع وفرشاة الطلاء.

ومن على صفحة التطبيق، بيّنت لنا الأجهزة التي سيدعهما الفوتوشوب وهي على النحو التالي:

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iPad Pro (Wi-Fi, Wi-Fi, and Cellular)

iPad Pro (12.9-inch) and 2nd generation

iPad Pro (10.5-inch)

iPad Pro (9.7-inch)

iPad 5th Generation

iPad Mini 4

iPad Air 2

في سياق آخر، يقال إن أدوبي تستعد أيضًا لتوفير تطبيقه الآخر Illustrator “محرر برامج الشركة”، على أجهزة آيباد في العام القادم، أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، ومع عدم وجود إعلان رسمي من قبل أدوبي حول إطلاقها لتطبيق الفوتوشوب على آيباد، وربما يكون اليوم عبر مؤتمرها Adobe Max، إلّا أنه متاح الآن على متجر آب ستور.

يمكنك تنزيل تطبيق Adobe Photoshop على آيباد.

المصدر.

التدوينة أخيرًا أدوبي تُطلق تطبيقها الفوتوشوب “Photoshop” على آيباد ظهرت أولاً على عالم التقنية.