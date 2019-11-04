شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر ومجمع الفقه الإسلامى فى دورته الـ24 بإمارة دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، اليوم الاثنين، فى دبى بـ"الإمارات"، فعاليات مؤتمر ومجمع الفقه الإسلامى الدولى، فى دورته الرابعة والعشرين، الذى تنظمه وتستضيفه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى، بحضور وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبى لتطوير الاقتصاد الإسلامى سلطان بن سعيد المنصورى، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيبانى، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى بدبى.



مؤتمر الفقه الإسلامى

ورحب سلطان المنصورى، فى كلمته خلال حفل الافتتاح الرسمى بالحضور، مشيدا بجهودهم لمواكبة تطورات الحياة المعاصرة استرشاداً بتعاليم عقيدتنا السمحة، وشدد على أهمية ترسيخ مكانة الاقتصاد الإسلامى وتطويره باعتباره عاملا حاسما ومؤثرا فى أغلب القضايا التى يواجهها عالمنا الإسلامى، وأكد على توفر الحلول الاقتصادية الأخلاقية لتلك القضايا بين طيات المصحف الشريف والسنة النبوية.

وأضاف، النمو المتسارع الذى يشهده الاقتصاد الإسلامى على مستوى العالم وعن تنامى تأثير وحجم قطاع التمويل الإسلامى وانتشار البنوك الإسلامية وحقيقة استقطاب التمويل الإسلامى لدول جديدة من شرق أفريقيا وآسيا الوسطى، منوها بأهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة من النمو والتوسع فى الاقتصاد الإسلامى على مستوى المنطقة والعالم والحاجة إلى العمل لتوحيد المرجعيات التشريعية والمعرفية للاقتصاد السلامى عبر التعاون بين كبار علماء الدين الإسلامى المتواجدين فى هذا الحدث المهم والاهتمام بتطوير البيئة التشريعية والقانونية الخاصة بالاقتصاد الإسلامى باعتباره الملاذ الآمن للنمو المستدام تنفيذا لرؤى وتوجهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بالعمل على ترسيخ مكانة دبى عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامى.