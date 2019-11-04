شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان نتنياهو: الأردن ستعيد سفيرها إلى إسرائيل الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن المملكة الأردنية ستعيد سفيرها إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، بعد الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين إسرائيل والأردن حول نقل المسؤولية إلى السلطات الأمنية الأردنية للمواطنين الأردنيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه أجرى المباحثات عن الجانب الإسرائيلى مائير بن شبات حيث توجه إلى الأردن صباح اليوم، وفى الوقت نفسه، تم التفاوض على الاتصالات بين جهاز الامن الداخلى الإسرائيلى (شين بيت) ونظيره الأردنى من أجل ترتيبات أمنية .

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وجاء فى بيان ديوان نتنياهو: "ترى دولة إسرائيل أن العلاقات مع الأردن هي حجر الزاوية في الاستقرار في الشرق الأوسط وستواصل العمل للحفاظ على أمن المنطقة".

يأتى البيان الصادر عن ديوان نتنياهو متزامنا مع تصريح وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى الذى نقلته الوكالة الأردنية الرسمية بترا "، أن إسرائيل تعهدت اليوم بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع". وقال الصفدي "إن الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر".