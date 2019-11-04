شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: سيارات إسعاف تنقل جرحى من منطقة العلاوى بمحيط مكتب رئيس الوزراء العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، أن سيارات إسعاف تنقل جرحى من منطقة العلاوى فى محيط مكتب رئيس الوزراء العراقى، وانتشار أمنى كثيف فى منطقة العلاوى فى محيط مكتب رئيس وزراء العراق.

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