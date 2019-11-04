أهالي منطقة "نبع السلام" يشكرون تركيا وجيشها بعد العودة لأراضيهم

أنقرة/الخليج 365

أعرب سكان مدينتي تل أبيض ورأس العين، الواقعتين شمال شرقي سوريا، عن شكرهم لتركيا وجيشها، لمساهمتها في تأمين عودتهم إلى أراضيهم بعد تطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا".

ونشرت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها على "تويتر"، مقطعاً مصوراً يظهر توزيع فرق الهلال الأحمر التركي، مساعدات على المحتاجين في مناطق عملية "نبع السلام".

ويتضمن المقطع مشاهد لمدنيين من سكان مدينتي تل أبيض ورأس العين، وهم يتوجهون بالشكر لتركيا وجيشها، لتطهير مناطقهم من إرهاب "ي ب ك/بي كا كا".

وأكدت الدفاع التركية، في بيان لها، على أن عملية "نبع السلام" استهدفت بالتحديد إرهابيي "داعش" و"ي ب ك/بي كا كا"، دون إلحاق أي أذى أو ضرر بالمدنيين في المنطقة.

وأضاف البيان أن العملية جرت ضد الإرهابيين، ضمن إطار المبادئ الأخلاقية والقوانين الدولية.

وأشار إلى انتشار إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" بين المدنيين عبر الظهور بمظهر مدني، متجاهلين الخطورة التي يشكلونها على حياتهم.

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وشدد على أن عملية "نبع السلام"، قضى على ظلم وإرهاب "ي ب ك/بي كا كا" ضد المدنيين في تل أبيض ورأس العين.

وفي يونيو/ حزيران 2014، احتل تنظيم "داعش" الإرهابي مدينة تل أبيض ذات الغالبية العربية، وبعد عام تمكن تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" من السيطرة على المدينة بدعم من القوات الأمريكية.

وقام "بي كا كا/ي ب ك" بتهجير السكان العرب والتركمان من المدينة بعد السيطرة عليها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.



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