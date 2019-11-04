صحفيان لبنانيان: موقف "الأخبار" من الانتفاضة وراء استقالتنا

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلن الصحفيان اللبنانيان، محمد زبيب وجوي سليم، الإثنين، أن استقالتهما من صحيفة "الأخبار" المحلية، تأتي عل خلفية تباينات في وجهات النظر حول تغطية الاحتجاجات المندلعة بالبلاد.

و"الأخبار"؛ صحيفة يومية مقربة لنهج قوى "8 آذار" (حزب الله)، صدر العدد الأوّل منها في 14 آب 2006.

وفي تدوينة عبر صفتحه الخاصّة بموقع "فيسبوك"، كشف زبيب، وهو رئيس قسم الاقتصاد بالصحيفة، أنه استقال الأسبوع المنصرم، بعد استقالة الصحفيّة جوي سليم في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال: "صدر ملحق (رأس المال) (بالصحيفة) اليوم من دوني، ومن دون غسان ديبة وآخرين كانوا من مؤسسي هذه التجربة".

وتابع: "منعًا لأي التباس، تقدّمت باستقالتي من صحيفة (الأخبار)، الأسبوع الماضي، احتجاجًا على موقف إدارة الصحيفة من الانتفاضة، وانفصامها الذي يطبع مسيرتها منذ 8 سنوات من دون أيّ علاج".

من جهتها، لفتت الصحفيّة المُستقيلة جوي سليم، في حديث للأناضول، إلى أنّ "جريدة الأخبار تحوّلت من مؤيّدة للحراك، إلى صحيفة تتبنّى وجهة النظر السياسيّة التي تعتبر أنّ هناك مؤامرات خارجيّة وتمويل من السفارات لهذه الحركة".

وأضافت: "في أوّل يومين، واكبت الصحيفة الحراك الشعبي الذي انتظرناه منذ سنوات عدّة، لكنّ في اليوم الثالث من الاحتجاجات تبدّل الخطاب، وأصبح يميل ويتماهى مع خطاب حزب الله، إذ كتبت افتتاحيّة عن خطر الفوضى".

وفي خطابات سابقة، شكك الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بعفوية التظاهرات التي تجتاح لبنان، مشيرا إلى وقوف جهات وراءها لتمويلها.

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كما حذر نصر الله، في خطابه الأوّل عقب انطلاق الاحتجاجات، من أن تؤدّي المظاهرات إلى "حرب أهليّة" محتملة.

ولم تنف سليم، خلال حديثها، أنّ هناك فئات في السلطة تحاول ركوب موجة الانتفاضة، مُشدّدةً على أنّه "لا يُمكن توجيه اتهامات للحراك، ومحاولة تشويه وتخوينه لأنّ الحراك ولد من رحم معاناة الشعب اللبناني".

وحول مقاربة ومعالجة الصحيفة للحراك، قالت: "كانت لغة الجريدة مؤامراتيّة علمًا أنّ الجريدة بكامل طاقمها ليست ضدّ الثورة، وغالبيّة الذين يعملون هناك لا يتبنّون السياسة التحريريّة التي تنتهجها الجريدة".

واستغربت سليم أنّه منذ حوالي شهر، كتب رئيس جريدة الأخبار، إبراهيم الأمين، افتتاحيّة يلوم فيها الشعب اللبناني على عدم تحرّكه واتفاضته.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من إدارة الصحيفة حول ما ورد بتصريح سليم أو بتدوينة زبيب.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر داخل الصحيفة، للأناضول، بأن الخلافات الحاصلة في أروقة الجريدة سياسيّة بامتياز، على خلفية وجود وجهات نظر مُختلفة.

ويشهد لبنان، منذ أكثر من أسبوعين، مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسيّة الحاكمة.

وانطلقت الاحتجاجات في 17 تشرين الأوّل الماضي، بعد إقرار مجلس الوزراء لضرائب جديدة بموازنة 2020.

وتعتمد "الأخبار" على مجموعة من الصحفيين لإنتاج جريدة يوميّة عصريّة تكسر النهج التقليدي، إضافة إلى إعطائها الأولويّة للتحقيقات الخاصّة التي تمسّ الحياة اليوميّة وقضايا المجتمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.