مبارك محمد / الخليج 365
ثمن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، موقف الحكومة التركية الداعم لبلاده ومساهماتها الإنسانية في عدد من المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه، الإثنين، بالسفير التركي لدى اليمن فاروق بوزغوز.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بحث اللقاء الذي جرىبالعاصمة السعودية الرياض، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
من جانبه، أكد السفير التركي، على موقف بلاده الداعم لليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ومساندتها للجهود الأممية المبذولة في سبيل تحقيق السلام.
وتقدم تركيا، عبر منظمات وهيئات وجمعيات حكومية وأهلية، مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.
ويشهد اليمن، منذ مارس/ آذار 2015، حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.
وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية اليمن يثمن موقف تركيا الداعم لبلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.