وزير خارجية اليمن يثمن موقف تركيا الداعم لبلاده

مبارك محمد / الخليج 365

ثمن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، موقف الحكومة التركية الداعم لبلاده ومساهماتها الإنسانية في عدد من المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه، الإثنين، بالسفير التركي لدى اليمن فاروق بوزغوز.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بحث اللقاء الذي جرىبالعاصمة السعودية الرياض، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

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من جانبه، أكد السفير التركي، على موقف بلاده الداعم لليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ومساندتها للجهود الأممية المبذولة في سبيل تحقيق السلام.

وتقدم تركيا، عبر منظمات وهيئات وجمعيات حكومية وأهلية، مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

ويشهد اليمن، منذ مارس/ آذار 2015، حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.