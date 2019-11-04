الأردن.. رئيس الحكومة يطلب من وزرائه تقديم استقالاتهم

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
طلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الإثنين ، من أعضاء فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم، تمهيدا لإجراء تعديل على حكومته في الأيام المقبلة.
وقال الرزّاز إن "التعديل يأتي استحقاقا لمتطلّبات المرحلة المقبلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وتقدم رئيس الحكومة بالشكر إلى "جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية".والتعديل على حكومة الرزاز هذه المرة، سيكون الرابع لها منذ تشكيلها في 14 يونيو/ حزيران 2018. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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