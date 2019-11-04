ليبيا.. طيران حفتر يستهدف كتيبة تابعة للوفاق جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

استهدف طيران حربي تابع لقوات اللواء متقاعد خلفية حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، الإثنين، مقر كتيبة تابعة لحكومة الوفاق الوطني، جنوبي طرابلس.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" (تتبع حكومة الوفاق) مصطفى المجعي، للأناضول، إن طائرة حربية استهدفت معسكر السعدواي بمنطقة عين زارة، جنوبي طرابلس، دون أن تسفر عن أي خسائر.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني"، أنها "أحرزت تقدمات" على محور النهر جنوبي العاصمة بعدما تجددت الاشتباكات المسلحة على هذا المحور مع قوات حفتر.

وأفاد صطفى المجعي، للأناضول، بأن قواتهم بدأت هجومًا لاستعادة تمركزات كانت قد فقدت السيطرة عليها قبل أيام‎.

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وأضاف المجعي أن قوات الوفاق نجحت في السيطرة على أغلب تلك التمركزات ونجحت في تدمير عدد من الآليات لقوات حفتر.

وأوضح أن الاشتباكات تدور في محور النهر باتجاه معسكر اليرموك الواقع بمنطقة الخلة.

وأشار إلى أن قواتهم نجحت في تدمير عدد من الآليات وأسر اثنين من عناصر قوات حفتر.

ولم يصدر عن قوات حفتر أي تعقيب حول تصريحات المجعي.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.