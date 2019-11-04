ريال مدريد يرصد 70 مليون يورو لاستقطاب سترلينج

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، اليوم الاثنين، أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يسعى لضم رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بحلول الصيف المقبل.

وأفادت الشبكة التليفزيونية أن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لجناحه الويلزي جاريث بيل، من أجل الحصول على سترلينج، الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني.

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وأضافت “سكاي سبورتس” أن وفدا من ممثلي ريال مدريد سيسافر لمشاهدة أداء سترلينج في مباراتي منتخب بلاده أمام الجبل الأسود وكوسوفو يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، وذلك قبل اتخاذ قرار تقديم عرض رسمي لمانشستر سيتي.

وكشفت الشبكة عن لقاء تم بين ممثلي سترلينج والمدير التنفيذي للنادي الإسباني خوسي أنخيل سانشيز، الصيف الجاري، في محاولة للتعاقد مع اللاعب، الا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

وكان سترلينج انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليفربول في صيف عام 2015، في صفقة قدرت بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.