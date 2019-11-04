مورينيو وأرتيتا وأليجري مرشحون لخلافة إيمري في تدريب أرسنال

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت تقارير إخبارية إنجليزية تتناول احتمالات قرب رحيل أوناي إيمري عن منصب المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته، وذلك بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت له عقب التعادل مع ضيفه وولفرهامبتون 1 / 1 أمس الأول السبت في المرحلة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

وألقت صحيفة “ميرور” البريطانية، الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم، البرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني ميكيل أرتيتا والإيطالي ماسيمليانو أليجري.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو، المعروف بشكل كبير لجماهير أرسنال، بسبب مناوشاته المتعددة مع المدرب السابق للفريق أرسين فينجر، سيكون خيارا جيدا، خاصة وأن لديه خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي ولن يحتاج وقت للتأقلم.