مؤشر “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعاً

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صحيفة الخليج الالكترونية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 62.88 نقطة ليقفل عند مستوى 7653.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 92 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات اللجين, والخزف السعودي، والكثيري، وتكافل الراجحي، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات لازوردي، وساسكو، وساكو، وشمس، ووفرة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و3.99%.
وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركن، وزين السعودية، وسيرا، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك والدريس، وسيرا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 128.41 نقطة ليقفل عند مستوى 4492.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 1665 صفقة.
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