الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - متظاهرين في بغداد استخدمت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي الاثنين ضد متظاهرين احتشدوا قرب مقر تلفزيون العراقية الحكومي في وسط بغداد، بحسب ما أفاد شهود عيان. ولم يتسن على الفور التأكد من إمكانية سقوط قتلى، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الرصاص الحي في العاصمة منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، مع استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر نفسه وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الأمنية تستخدم الرصاص الحي ضد متظاهرين قرب التلفزيون الرسمي في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.