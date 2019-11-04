دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث تطبيق خرائط جوجل يجلب رموز أوضح للمدن وأهم المواقع لدعم المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق خرائط جوجل تقدم من خلاله تصميم جديد للرموز الخاصة بالمدن وأهم المواقع لدعم المستخدمين بعرض أكثر وضوحًا عند السفر أو التنقل.

يحتاج الكثير من المستخدمين إلى تطبيق خرائط جوجل أثناء التنقل والسفر من مكان إلى أخر حول العالم، بشكل خاص عند زيادة المواقع والمعالم الهامة والمدن الجديدة، والتي تحتاج إلى عرض واضح يمكن ملاحظته بشكل سريع عند النظر إلى الخرائط.

وفي تحديث جديد لتطبيق خرائط جوجل، قامت عملاق البحث بإضافة بعض التغييرات على تصميم وحجم الرموز الخاصة بأهم المعالم والمواقع في المدن، كما تقدم جوجل بعض المعلومات التاريخية حول أهم المواقع والمعالم البارزة، والتي تأتي الآن برموز بألوان البرتقالي، الأخضر، وأيضاً الأزرق.

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ولقد أكدت جوجل على أن الرموز الخاص بالمدن تأتي بحجم كبير يمكن ملاحظته بشكل سريع، كما يأتي التحديث الجديد برموز كبيرة خاصة بأهم المعالم والمواقع في مدن مثل برشلون، لندن، باريس، روما إلى جانب نيويورك، ومن المقرر أن يتم تحديث الرموز الخاص بمدن أخرى حول العالم خلال الفترة القادمة.

يذكر أن التحديث الجديد من خرائط جوجل يتوفر الآن في الإصدار رقم 10.28.2، مع المميزات الجديدة من رموز بحجم أكبر وعرض أوضح لدعم المستخدمين.

المصدر

هذا الموضوع تحديث تطبيق خرائط جوجل يجلب رموز أوضح للمدن وأهم المواقع لدعم المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.