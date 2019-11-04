شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد أهمية تعزيز التعاون والعمل الجماعى لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ عبدالله بن على آل خليفة مدير إدارة شؤون الأمريكتين والباسيفيك بوزارة الخارجية البحرينية، أهمية تعزيز التعاون والعمل الجماعى فى مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من المراكز التأهيلية ومكافحة الفكر المتطرف فى المنطقة لإعادة تأهيل المنتمين إلى المجموعات الإرهابية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد البحرين برئاسة الشيخ عبدالله بن على آل خليفة، فى اجتماع فريق عمل التحالف الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط (MESA) المعني بمكافحة الإرهاب، والمنعقد في مدينة الرياض بالسعودية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الاثنين.



وجدد الوفد موقف البحرين الثابت لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وتنظيماته المختلفة والعمل على تجفيف منابع تمويله، وتطرق إلى جهود المملكة كشريك فاعل في هذا الشأن، مشيرًا إلى ما يتميز به المجتمع البحريني من احتواء واحترام مختلف الثقافات والديانات ورفضه للأفكار المتطرفة والمؤدية للإرهاب.



وتم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية مكافحة الإرهاب وخطط التنفيذ والخطوات المستقبلية للتحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط في هذا الشأن، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات والتعاون متعدد الأطراف بين دول التحالف وغيرها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله.