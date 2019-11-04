شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل اعلام كويتية: استقالة وزير المالية لتعيينه أميناً لمجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت وسائل اعلام كويتية مساء اليوم الاثنين، إن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، سيتقدم باستقالته غداً الثلاثاء، لقيام الكويت بترشيحه لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، حاصل على شهادته العلمية من جامعه هال البريطانية، و تولى عدة مناصب حكومية خلال مسيرته العملية، ابتداء من وزارة التربية، مرورا بوزارة النفط وانتهاء بوزارة المالية التي يشغلها حاليا منذ عام 2017.
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