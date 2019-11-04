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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: الدوحة مقيدة بابتزاز أنقرة..وأزمة يتم التكتم عليها بين قطر وتركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، الكاتب السعودى، أن هناك أزمة بين قطر وتركيا ولكن هذه الأزمة مكتوبة ويتم إخفائها من قبل الطرفين، مشيرا إلى أن الدوحة أصبحت مقيدة بالابتزاز التركى.
وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" :"من الواضح أن هناك أزمة يتم التكتم عليها بين قطر وتركيا، ربما هذا ما يكشفه طريقة تعاطى الجانب التركى مع الدوحة، من حديث لقناة TRT التركية عن ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر، إلى توريط الدوحة بالاعتراف التركى عن التمويل القطرى للعملية العسكرية التركية فى شمال سوريا.
وتابع خالد الزعتر :" الأتراك فى موضوع العلاقة مع قطر يتحركون بأريحية، يهاجمون الدوحة فى الإعلام، ويفتحون ملفات عن انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر، لكن فى المقابل نجد أن قطر مقيدة بالابتزاز التركى، فلم يكن هناك رد من الاعلام القطرى على طريقة تعاطى إعلام تركيا تجاه الدوحة.
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