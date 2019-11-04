شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: بة اللبدي وعبد الرحمن مرعي يخرجان من سجون إسرائيل هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، من خلال تويته له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن المواطنين الأردنيان الذين سجنتهما قوات الاحتلال الإسرائيلى سيعودان للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

وقال الصفدي في تغريدة نشرها على "تويتر" إن "الحكومة عملت على إطلاقهما منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من الملك عبد الله الثاني باتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر"، وأضاف أن الاتفاق جاء بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة، بدأتها الدبلوماسية الأردنية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.