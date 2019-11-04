"التحالف الإسلامى العسكرى" يبحث مع وفد فرنسى مكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أمين عام التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب المكلّف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدى مع رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية فى مجلس الشيوخ الفرنسى السناتور جان مارى بوكيل والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك وتعزيز التبادل المعرفى لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن الجانبين ناقشا - خلال اللقاء الذى عُقد في بمقر مركز التحالف الإسلامى فى الرياض - القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.



وأكد اللواء المغيدي أهمية توطيد العَلاقة وتضافُر الجهود ومواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بينهما من أجل محاربة التطرف العنيف والإرهاب.



من جهته.. أِشاد السناتور جان مارى بوكيل، بالجهود التى يبذلها التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب والدور الذي يقوم به لتنسيق وتكثيف جهود الدول الأعضاء فى التحالف.

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وبدوره.. استمع الوفد الفرنسى إلى شرح مفصل حول جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال تنسيقه للمبادرات في كل من المجال الفكري والإعلامى ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري، والدور الذى يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.



يُذكر أن هذه الزيارة تأتى فى إطار جهود التحالف الإسلامى العسكري لمحاربة الإرهاب المستمرة نحو إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية، وتعزيز التعاون المستمر مع دول العالم كافة؛ لرفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والخبرات في مجال محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

