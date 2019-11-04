الدوريات الأمريكية تتواصل لليوم الرابع في حقول النفط السورية

الحسكة (سوريا) / محمد مستو / الخليج 365

يواصل الجيش الأمريكي، الإثنين، لليوم الرابع على التوالي إجراء دوريات في منطقتي رميلان والقحطانية النفطتين شمالي شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، لمراسل الخليج 365، بأن دوريات أمريكية تخرج يوميا من قاعدة رميلان وتتجول في حقول النفط، ومن ثم تتجه شمالا لمسافة 40 كم إلى بلدة القحطانية القريبة من الحدود التركية.

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الدوريات تجري لتأكيد وجود الجيش الأمريكي في المنطقتين النفطتين، وضمن سعي من الولايات المتحدة لاستشكاف المنطقة بغية إنشاء مزيد من النقاط العسكرية فيها.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (​البنتاغون)، عبر بيان، إرسال المزيد من القوات لحماية آبار النفط شرقي سوريا.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سنحمي النفط .. وسنقرر ما الذي سنفعله به في المستقبل".

فيما اتهمت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيان، الولايات المتحدة بممارسة "اللصوصية" على مستوى عالمي بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا.

ونشرت الوزارة صورا عبر الأقمار الإصطناعية لما قالت إنها قوافل من الصهاريج تتجه إلى خارج سوريا، معتبرة أن هذه الصور تدل على أن عمليات استخراج النفط السوري تمت تحت حماية العسكريين الأمريكيين قبل وبعد هزيمة عناصر تنظيم "داعش" شرقي الفرات.



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