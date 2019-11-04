معارضة "جنوب السودان": أطراف اتفاق السلام تلتقي الجمعة بأديس أبابا

جوبا / أتيم سايمون / الخليج 365



أعلن تحالف أحزاب المعارضة بدولة جنوب السودان، الإثنين، تلقيه دعوة من وساطة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)، لاجتماع مقرر بعد أيام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، لمناقشة القضايا العالقة.



وفي تصريح للأناضول، قال رئيس التحالف قبريال شانغسون: "تلقينا كأطراف موقعة على اتفاقية السلام، دعوة من إيغاد للاجتماع الذي سينعقد يوم 8 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل (الجمعة) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا".



وأضاف شانغسون أن الاجتماع "يهدف لمعالجة المسائل العالقة من اتفاق السلام، والتوافق على تكوين الحكومة في تاريخها المحدد" في 12 نوفمبر الجاري.



وأبدى شانغسون تفاؤله من "إمكانية نجاح الأطراف (الحكومة والمعارضة المسلحة) في تجاوز المعضلات التي تواجه تشكيل الحكومة، والمتمثلة في الترتيبات الأمنية وموضوع عدد الولايات .

وقال: "أنا متفائل من أننا سنصل لحلول حول تلك القضايا في ذلك الاجتماع، كأطراف موقعة على اتفاق السلام".



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ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا وفد مجلس الأمن الدولي، في ختام زيارة لعاصمة "جنوب السودان" جوبا، الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام، في 5 سبتمبر/ أيلول 2018، إلى تشكيل الحكومة الانتقالية بموعدها المحدد في 12 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري، مع استمرار الحوار حول تنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية وتحديد عدد الولايات.



وفي تصريحات سابقة، أعلن زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية إذا لم يتم حسم قضية عدد الولايات، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الامنية حسبما نصت عليه الاتفاقية.



ونص الاتفاق على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.



لكن مرت الأشهر الثمانية دون الانتهاء من بعض تلك المهام، مثل الترتيبات الأمنية ومسألة عدد وحدود الولايات، لتتفق الأطراف مجددا، في مايو/ أيار الماضي، على تمديد تلك الفترة 6 أشهر إضافية، تنتهي منتصف نوفمبر الجاري.

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