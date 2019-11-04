الأردن: إسرائيل تعهدت بتسليم مواطنين تحتجزهما قبل نهاية الأسبوع

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، أن "إسرائيل تعهدت بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع".

وأضاف الصفدي، في بيان، إن قرار تسليم المواطنين الأردنيين جاء "بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية".

وأوضح أن الحكومة "تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من الملك عبدالله الثاني عبر اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق سراح اللبدي ومرعي مهما كلف الأمر".

وأشار البيان إلى أن "الخارجية عملت وفق خطة متكاملة أقرها رئيس الوزراء عمر الرزاز".

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وأكد الصفدي أن "الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي وعبد الرحمن إلى المملكة".

والثلاثاء، استدعى الأردن سفيره لدى تل أبيب غسان المجالي للتشاور؛ احتجاجا على احتجاز اللبدي ومرعي.

وفي نفس اليوم، أعلنت الخارجية الأردنية بأن السلطات المعنية اعتقلت مواطنا إسرائيليا حاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

واعتقلت إسرائيل، هبة اللبدي (محتجزة منذ 20 أغسطس/آب الماضي)، وعبد الرحمن (محتجز منذ 2 سبتمبر/أيلول الماضي)، بشكل منفصل، بعد عبورهما جسر الملك حسين (يربط الأردن بالضفة الغربية)، دون توضيح لسبب الاعتقال.

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