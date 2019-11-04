العراق.. مقتل محتج وجرح آخرين خلال تفريق متظاهرين وسط بغداد

بغداد / محمد وليد / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الإثنين، بأن متظاهرا واحدا قتل وأصيب عدد آخر لم يحدده إثر تدخل قوات الأمن لتفريق مظاهرة عند جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر للأناضول، مشترطا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن متظاهرا واحدا قتل وأصيب أخرون عندما حاولت القوات الأمنية تفريق تظاهرة عند جسر الأحرار؛ حيث استخدمت الغاز المسيل والرصاص المطاطي".

وأضاف أن القوات الامنية تدخلت لتفريق المظاهرة عندما حاول المحتجين غلق الجسر المذكور في مسعى منهم لفرض العصيان المدني.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

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وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.

ووفقا لمفوضية حقوق الانسان العراقية فإن 260 متظاهرا قتلوا وأصيب 12 الفا بجروح خلال الاحتجاجات.‎

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