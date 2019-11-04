هنية" يبحث مع "ملادينوف" الانتخابات الفلسطينية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، الاثنين، إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، بحث، الاثنين، ملف الانتخابات الفلسطينية العامة، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

جاء ذلك خلال لقاء جمع "هنية" مع ملادينوف، في مكتبه بمدينة غزة، بحسب بيان صادر عن الحركة، ووصل الخليج 365 نسخة منه.

وقالت الحركة:" جرى خلال اللقاء بحث معمّق في كيفية إنجاح إجراء الانتخابات العامة والشاملة، وصولًا إلى إنهاء كامل للانقسام الفلسطيني".

وأوضحت أن "هنية" رحّب بـ"موقف الأمم المتحدة الإيجابي حول الانتخابات"، آملا أن تحقق الانتخابات أهدافا في "توحيد الصف الفلسطيني".

واستعرض "هنية"، خلال اللقاء، مواقف "الفصائل الإيجابية وحرصها على إتمام هذه العملية، وتأكيدها على ضرورة عقد اللقاء الوطني لترتيب إجراء الانتخابات وإنجاحها قبل الشروع في الإجراءات الفنية"، وفق البيان.

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ونقلت الحركة عن ملادينوف تأكيده على أن "الأمم المتحدة سيكون لها دورا مهما لضمان نجاح هذه العملية".

وشدد ملادينوف، خلال اللقاء، على ضرورة تحقيق "التوافق الوطني في الخطوات كافة، لضمان النجاح وتحقيق الشفافية، وصولاً إلى تحقيق خارطة طريق عادلة لإنهاء الانقسام"، بحسب البيان.

والاثنين، ملادينوف، إلى قطاع غزة، في زيارة التقى خلالها "هنية".

وأعلنت حركة حماس، مؤخرا، موافقتها على عقد الانتخابات الفلسطينية العامة التشريعية والرئاسية، بشكل غير متزامن، بفارق زمني لا يزيد عن 3 أشهر.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 2006.

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