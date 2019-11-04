"الإغاثة التركية" ترسل مساعدات للمعوقين في "تل أبيض"

شانلي أورفة / الخليج 365

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية (IHH) مساعدات للمعوقين في مدينة تل أبيض الواقعة في منطقة "عملية نبع السلام" شمالي سوريا.

وبحسب بيان الهيئة، وزعت طواقمها مساعدات غذائية وبطانيات على أصحاب الاحتياجات الخاصة في مدينة تل أبيض.

وأشارت الهيئة لوجود حاجة ماسة لدى سكان المنطقة للمساعدات الإنسانية.

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وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.