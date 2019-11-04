3 قتلى إثر حريق بمنطقة صناعية في الكويت

الكويت / الخليج 365

لقى 3 أشخاص مصرعهم، الإثنين، جراء حريق بأحد أهم المناطق الصناعية في العاصمة الكويتية.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية (خاصة) إنه "عُثر اليوم على جثة متفحمة خلال مكافحة حريق في منطقة الشويخ الصناعية (أحد أهم المناطق بالعاصمة) قبل أن تستخرج الإطفاء جثتين أخرتين من تحت الأنقاض".

وحضر رجال الأدلة الجنائية إلى موقع الحريق ورفعوا الجثث، وأحيلت إلى الطب الشرعي لمعاينتها وتحديد هوية أصحابها.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية السيطرة على الحريق، الذي اندلع في عدد من الكراجات ومحلات قطع غيار السيارات ومصنع لتكرير الزيوت بمنطقة الشويخ.

وقالت الإدارة إن الحريق أسفر عن مصرع عامل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ولم يتسن الحصول على تعليق من "الإطفاء الكويتية" بشأن ما أورده إعلام محلي بشأن ارتفاع الضحايا إلى 3 قتلى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.