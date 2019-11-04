عريقات: إسرائيل نهبت 90 % من مساحة الأغوار

الأغوار/ قيس أبو سمرة / الخليج 365

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإثنين، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلية نهبت ما يتجاوز 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية".

وأشار في مؤتمر صحفي عقب جولة نظمتها وزارة الإعلام الفلسطينية بالشراكة مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، لوسائل الإعلام، إن "إسرائيل حققت أرباحا تقدر بـ 450 مليون دولار، جراء سياسة النهب والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في الأغوار".

وأضاف:" الخطر الأكبر عند الحديث عن المشاريع الاستيطانية في غور الأردن، هو محاولة إسرائيل فرض سياساتها وتبريرها بذرائع وحجج أمنية لخنق الفلسطينيين".

واتهم أمين سر اللجنة التنفيذية إسرائيل بالعمل على تعزيز الاستيطان في الأغوار، بالشراكة مع عدة شركات دولية، لسرقة المياه والأرض الفلسطينية.

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وطالب "عريقات"، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإصدار قاعدة بيانات خاصة بسيطرة إسرائيل على الأراضي في الأغوار، مهما كان حجم الضغوطات التي يتعرض له المجلس من الإدارة الأميركية وغيرها.

وتبلغ مساحة الأغوار وشمال البحر الميت، نحو 1.6 مليون دونم (الدونم ألف متر مربع) وتعادل نحو 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار 280 ألف دونم، يستغل الفلسطينيون منها 50 ألفا، فيما يستغل المستوطنون الإسرائيليون 27 ألف دونم، بحسب تقرير سابق نشره المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني.

وتنظر إسرائيل إلى المنطقة بوصفها محمية أمنية واقتصادية، وتقول إنها تريد أن تحتفظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل مع الفلسطينيين.

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