تونس.. أحكام نهائية في 3 طعون بنتائج الانتخابات البرلمانية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أصدرت المحكمة الإدارية التونسية، الإثنين، أحكاما نهائية في 3 قضايا تتعلق بطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية المقامة قبل نحو شهر، تقضي باستعادة 3 أحزاب لمقعد لكل منها في 3 دوائر انتخابية.

وفي أحكام أولى في قضايا طعون في الانتخابات التشريعية، صدرت في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبلت المحكمة 3 طعون من بين 102 طعنا، وقامت "بتعديل نتائج الانتخابات على مستوى الدائرة الانتخابية في "بن عروس" (ضواحي العاصمة)، بإسناد مقعد لحركة "الشعب" (قومية ناصرية) بدل حزب "الرحمة" (إسلامي).

وفي الدائرة الانتخابية بالقصرين (غرب)، أسندت المحكمة مقعدا لحركة "الشعب"، بدل حركة "نداء تونس" (ليبرالي)، فيما ألغت بشكل كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا (مقعد وحيد فازت به حركة "النهضة" الإسلامية)، وفق بيان سابق للمحكمة.

وفي بيان صدر الإثنين، قالت المحكمة إن "الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أصدرت الإثنين 25 حكما بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019".

وأضافت المحكمة أنها أقرّت "النتائج التي صرحت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 9 أكتوبر الماضي بالنسبة للدائرة الانتخابية بألمانيا (فوز النهضة بالمقعد الوحيد)، والدائرة الانتخابية بالقصرين (فوز حركة نداء تونس بمقعد)".

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وتابعت المحكمة أنها أقرت "تعديلا جزئيا لنتائج الانتخابات المصرح بها من هيئة الانتخابات بدائرة بن عروس، بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب".

وبذلك، تعود إلى كل من حزب "الرحمة" مقعده الذي فاز به في دائرة بن عروس، ولحركة "نداء تونس" مقعدها في دائرة القصرين، ولـ"النهضة" مقعدها بدائرة ألمانيا.

ووفق البيان نفسه، نظرت المحكمة اليوم في 25 قضية طعن من أصل 36، وأصدرت أحكاما نهائية في 3 منها (من الـ25)، فيما رفضت البقية (22 قضية).

وأسفرت الانتخابات التشريعية التونسية المقامة في 6 أكتوبر الماضي، عن فوز حركة النهضة بالمركز الأوّل بـ52 مقعدًا من أصل 217، بحسب نتائج رسمية أولية.

وحل حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية بـ38 مقعدًا، ثم قائمة التّيار الديمقراطي (22)، و"ائتلاف الكرامة" (21)، والحزب "الدستوري الحُر" (17)، و"حركة الشعب" (16)، وحركة "تحيا تونس" (14) وحركة "مشروع تونس" (4)، فيما حصلت قوائم أخرى على 33 مقعدا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.