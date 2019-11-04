صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت الجهات الأمنية في الباحة من ضبط شاب تسبب في إصابة رجل مرور أثناء تواجده بداخل مركبته في طريق غابة رغدان، وذلك بعد صدمه بمركبة من نوع دينا وهروبه من موقع الحادث فيما تم نقل رجل المرور لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج .

وبحسب مصادر فإن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط الشاب الذي يقود الدينا وأن المركبة قد تكون مسروقة فيما يشتبه أن يكون قائدها في حالة غير طبيعية.